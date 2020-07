[속보] 심상찮은 남아공 확산세…하루새 세계 '8위→6위'로 훌쩍

속보[아시아경제 허미담 기자] 남아프리카공화국이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 누적확진자 6위를 기록했다.

17일(현지시간) 실시간 통계사이트 월드오미터에 따르면, 남아공 코로나19 확진자 수는 누적 32만 4221명을 기록, 전날 8위에서 칠레(32만3698명)와 멕시코(32만4041명)를 넘어 두 단계나 뛰어올랐다.

