벤츠, 비대면 달리기 기부행사 '기브앤 레이스 버추얼 런' 마감 임박

메르세데스-벤츠의 기부문화 확산을 위한 달리기 행사 '기브앤 레이스 버추얼 런(GIVE 'N RACE Virtual Run)'이 17일 선착순 등록 1만명 마감을 앞두고 있다.

오는 20일 정오까지 신청을 받는 '기브앤 레이스 버추얼 런'은 달리기 축제에 참여하면서 기부도 하는 벤츠의 대표적인 사회공헌 행사다. 지난해까지는 참가자 전원이 함께 모여 달리기 대회를 열었지만 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산을 예방하기 위해 비대면 방식으로 진행된다.

참가자들은 대회기간 48시간 동안 각자 자신이 원하는 시간과 장소에서 사회적 거리두기를 하며 달리기를 하면 된다. GPS 기반의 스마트폰 앱 '스트라바'에 접속해 달리기를 하면 본인의 참가 기록 및 순위를 확인할 수 있다. 참가자 전원에게는 벤츠의 '기브앤 레이스' 로고가 새겨진 스포츠 티셔츠와 스포츠 백이 제공되며 올해는 마스크도 함께 제공된다.

1인당 대회 참가비 5만원과 참가자들이 추가로 낸 기부금 전액은 사회복지법인 아이들과미래 재단을 통해 취약계층 아동 및 청소년들을 위한 기금으로 전달된다. 2017년 시작된 벤츠의 '기브앤 레이스' 기부 행사는 현재까지 누적 참가자 4만2000여명, 총 기부금은 22억원을 넘어섰다.

벤츠 사회공헌위원회는 "이번 '기브앤 레이스 버추얼 런'은 코로나19의 어려운 상황에서도 나눔 확산은 이어져야 한다는 생각에서 비대면 방식으로 진행된다"며 "사회적 거리를 두기 위해 각자 달리는 행사로 구성했지만 나눔을 실천하는 많은 사람이 각자 자리에서 함께 한다는 메시지를 전달하고 싶다"고 대회의 취지를 설명했다.

