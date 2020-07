[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교 취업지원처 대학일자리사업단은 '여대생 진로탐색 및 취업역량강화 프로그램'을 진행한다고 17일 밝혔다 .이번 프로그램은 8월까지 매주 화·목요일 오후 2시부터 3시까지 비대면으로 진행된다. 퍼스컬 브랜딩을 통한 컬러진단부터 인문·이공계열 채용 특성, 역량개발을 위한 경력 관리 방법 등을 주제로 한다. 하반기에는 1학기에 못다 한 이야기와 현직자 릴레이 특강이 진행 될 예정이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr