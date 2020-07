인천시, 해외 유입 뎅기열·지카바이러스감염증 감시 강화

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 해외 유입 법정 감염병인 뎅기열과 지카바이러스 감염증의 국내 전파를 막기 위한 감시를 강화한다.

인천시 보건환경연구원은 질병관리본부와 함께 해외 유입 모기 매개 감염병 감시사업을 추진한다고 17일 밝혔다.

뎅기열은 발열·두통·오한·근육통이 주된 증상이며 말레이시아·싱가포르·태국 등 동남아와 파라과이·코스타리카·브라질 등 중남미에서 유행하고 있다.

국내 유입 사례도 매년 지속적으로 발생하고 있다. 특히 지난해 7월 인천국제공항이 있는 영종도에서 채집된 반점날개집모기에서 뎅기열바이러스 유전자가 검출됨에 따라 지속적인 감시가 필요한 상황이다.

올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 장기화로 해외 여행자 수가 줄면서 국내 뎅기열 신고 건수도 28주차 41건으로 전년 같은기간 94건 대비 감소했다.

지카바이러스 감염증은 발진·관절통·근육통·결막염·발열 등이 주된 증상으로 현재까지 국내 발생은 없으나, 2017년 11명, 2018년 3명, 지난해 3명이 해외에서 감염돼 국내로 유입된 것으로 보고됐다.

연구원은 모기 개체수가 증가하는 7월부터 10월까지 확진자 주변 6개 지점을 선정해 증상발현일 기준 3주 동안(주 2회) 매개모기를 채집하고 종 분류 및 동정, 병원체 검사를 실시한다.

또 2009년부터 인천국제공항 주변에 서식하는 매개체의 분포와 밀도를 조사하고 있으며, 올해는 뎅기열과 지카바이러스 감염증을 옮기는 흰줄숲모기의 포집률을 높이기 위해 채집 지역과 방법을 변경했다.

권문주 인천시 보건환경연구원장은 "최근 코로나19로 국가 간 이동이 줄어든 상황이지만, 동남아와 중남미 일부 지역의 환자 발생 상황을 고려할 때 뎅기열 등의 국내 유입 가능성이 있는 만큼 철저히 대응하겠다"고 밝혔다.

