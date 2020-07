[아시아경제 이민지 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 17일 디오스텍 디오스텍 196450 | 코스닥 증권정보 현재가 411 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 411 2020.07.17 00:00 장중(20분지연) close 이 횡령·배임 혐의 발생을 공시해 코스닥시장규정에 의거해 상장적격성 실질 심사 사유가 발생했다고 공시했다.

