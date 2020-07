김제시, 청춘 공감의 장 ‘2030 청춘캠프’ 개최

미혼직원 42명 참여, 인구청년정책 발굴

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 김제시가 인구정책의 핵심인 건전한 결혼문화를 조성키 위해 미혼직원들과 함께 2030 청춘캠프를 개최했다.

17일 시는 금산문화복지센터에서 시에 재직 중인 미혼직원 42명이 참여한 가운데 ‘함께 그려가는 김제의 미래(청년, 결혼편)’를 주제로 ‘New-Brain 2030 청춘캠프’를 열었다고 밝혔다.

청춘캠프는 시청 내 만25세 이상 39세 미만 젊은 세대들이 참여해 결혼에 대한 긍정적 가치관을 형성하고 만혼, 저출산 문제 등의 사회적 공감대를 형성해 건전한 결혼문화를 조성키 위해 마련됐다.

이날 행사는 팀빌딩 활동, 박은선 강사의 DISC 성격검사 및 소통의 미학 특강에 이어 ‘결혼과 가족, 김제 청년의 미래’에 대해 자유롭게 토의, 소통하는 문제해결형 워크숍으로 진행됐다.

또한 각 분임별로 금산면 일대 지역자원을 탐방하고 김제에 새로운 활력을 줄 수 있는 생생한 시책 제안 등 도전적인 시간들로 채워졌다.

캠프에 참가했던 한 직원은 같은 직장에 근무하면서도 업무와 사무실이 달라 마음을 터놓고 교제할 시간이 없었던 차에 팀별 자율탐방과 분임별 토의과정을 거치면서 마음의 거리가 많이 좁혀졌다며 만족감을 드러냈다.

시는 분임토의를 거쳐 제안된 시책에 대해 하반기 김제시 인구청년정책에 적극 반영시켜 나갈 계획이다.

박준배 시장은 “2030 젊은 세대가 한자리에 모이는 청춘 공감 마당을 하반기에는 관내 유관기관으로 대상을 확대해 나갈 계획이다”며 “공직사회부터 결혼관과 가족관이 바르게 정립돼 지역 사회에 파급되길 기대한다”고 말했다.

