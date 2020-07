중국 첫 화성탐사선 운반로켓 발사준비 완료

[아시아경제 박선미 기자] 중국이 빠르면 이달 말 첫 화성탐사선 톈원(天問)-1호를 발사할 예정인 가운데 탐사선을 탑재할 운반 로켓 창정(長征)-5B Y4가 중국 하이난 원창 우주발사장 발사대로 옮겨졌다.

17일 글로벌타임스는 중국국가항천국(CNSA) 발표를 인용해 이날 오전 톈원-1호 운반로켓이 수직으로 세워져 발사대로 옮겨졌다면서 중국의 첫 화성탐사선 발사는 7월말~8월초 사이에 이뤄질 것이라고 전했다. 운반로켓 창정-5B Y4는 이미 5월 말 원창 우주발사장에 도착해 발사 사전 테스트까지 모두 마친 것으로 확인됐다.

톈원 1호 역시 이미 원창 우주발사장에 도착해 발사 준비가 진행 중이다. 중국은 이번 발사로 화성 궤도 비행부터 착륙, 탐사까지 임무를 한꺼번에 수행할 계획이다. 탐사선은 화성 표면의 샘플을 채취해 지구로 가져올 예정이다.

지구와 화성 간 최단 거리는 약 5500만km로 두 행성은 26개월마다 한번씩 가장 가까워진다. 중국 화성탐사선의 최종 발사 날짜는 지구와 화성 간 거리, 기상요건, 발사센터의 전반적인 상황 등을 복합적으로 감안해 결정될 예정이다.

톈원 1호 발사에 가장 적합한 기상환경으로는 비 내림 없이 지상 풍속 초속 8m 이하, 수평 가시거리 20km 이상으로 조사됐다.

중국이 톈원 1호의 화성 착륙에 성공하면 미국과 구소련의 뒤를 잇는 게 된다. 중국은 2011년 첫 화성 탐사를 시도했지만 실패한 바 있다.

