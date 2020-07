이정옥 여가부 장관 "2차 피해 몹시 우려…주무부처로써 책임 통감"

여성폭력방지위원회 긴급회의 개최

민간위원 6명 참석 대책 논의

[아시아경제 이현주 기자] 이정옥 여성가족부 장관은 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹과 관련해 "피해자가 겪고 있는 심각한 2차 피해 상황이 몹시 우려스럽다"며 "피해자가 겪는 정신적 압박감과 심리적 고통을 생각하면 안타까운 마음을 금할 수 없다"고 밝혔다.

이 장관은 17일 정오 정부서울청사에서 여성폭력방지위원회 긴급회의를 열고 "최근 지자체, 공공기관 등에서 발생한 성희롱·성폭력 사건을 지켜보면서 성희롱, 성폭력 예방과 피해자 보호를 위한 주무부처 장관으로서 이러한 상황에 마음이 무겁고 깊은 책임을 통감하고 있다"고 말했다. 이 장관은 이어 "SNS, 인터넷 상에서 피해자 신원 공개가 압박되고 있고 지나치게 상세한 피해상황 묘사 등의 일이 벌어지고 있다"고 했다.

아울러 이 장관은 "2018년 이후 공공부문 성희롱, 성폭력 근절 보완대책을 추진해 피해자 보호와 가해자 처벌을 위한 각종 법제도를 보완했고 분야별 시스템 체계도 마련했으나 피해자가 마음 놓고 신고하지 못 하는 현실을 확인했다"며 "제도적으로 부족한 부분을 보완하고 현실에서 제대로 작동될 수 있도록 최선의 노력을 할 것"이라고 강조했다.

이 장관은 이날 회의에서 민간위원들과 함께 피해자 보호 및 유사 사건 재발 방지 등에 관한 대책을 논의했다. 회의에는 이수정 경기대 교수와 정은자 전국성폭력상담소협의회 대표, 최금숙 한국여성단체협의회 대표 등 민간 위원 6명이 참석했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr