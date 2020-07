美, 코로나19 검사 축소…'불필요한 검사 줄이는 지침 마련中'

미 보건부 관계자 "증상 후 10일 지나면 대부분 전염성 사라져"

美, 7만2278명 신규 확진

[아시아경제 나주석 기자] 미국 보건관계자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 관련해 불필요한 검사를 줄이는 지침을 마련하겠다고 밝혔다. 코로나19 확진자 전염성이 없다는 점을 증명하기 위한 별도의 검진 등을 실시하지 않는 등 가이드라인 개정을 검토하겠다는 것이다.

16일(현지시간) 브렛 지로아 미 보건복지부 차관보는 "불필요한 검진으로 인해 시스템 전체가 꽉 막혀 있다"고 말했다.

그는 구체적인 개선 방안 등은 밝히지 않았지만, 자가격리를 마친 코로나19 확진자들이 일상에 복귀할 때 재검사 등은 받을 필요가 없도록 하는 방안 등이 검토된다.

지로아 차관보는 "대부분의 사람들은 증상이 발현 뒤 10일이 지나면 더 이상 전염성이 없다"면서 "이 시점에서는 의학적으로 (검사를 하는 것은) 불필요하다"고 주장했다.

이날 국제통계사이트 월드오미터는 미국 내 코로나19 신규 확진자가 7만3388명 발생했다고 발표했다. 누적 확진자는 369만5025명으로 집계됐다. 이날 사망자 역시 963명이 늘면서, 누적 사망자는 14만1118명으로 나타났다.

미국은 현재 신규확진자는 물론 누적 확진자, 누적 사망자 집계에서 세계에서 1위를 차지해, 코로나19로 가장 극심한 피해를 입고 있는 나라로 나타났다.

앞서 지난 10일 미국 내 신규 확진자는 7만2278명을 기록해, 일일 신규 확진자 최대 증가기록이 세워졌다. 하지만 불과 일주일만에 이 기록이 넘어섰다. 집계기관에 따라 차이가 있지만, 일부 언론사는 이날 미국 내 코로나19 신규 확진자가 7만5000명을 넘었다고 전했다.

특히 플로리다(1만3965명), 텍사스(1만243명), 캘리포니아(9269명)이 각각 늘었다. 이 세 곳은 누적 확진자가 30만명을 넘어선 상황이다.

