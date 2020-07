미 재무부, 北에 담배 필터 판 UAE 회사 '제재위반' 8억원 벌금

[아시아경제 정현진 기자] 아랍에미리트(UAE)의 담배필터 판매업체가 미국의 대북제재 위반으로 수억원대 벌금을 내게 됐다고 16일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)가 보도했다.

보도에 따르면 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이날 홈페이지를 통해 UAE 담배회사 '에센트라FZE'로부터 66만5000달러(약 8억원)를 받기로 합의했다고 밝혔다. 미국의 북한 제재규정(NKSR)을 위반한 혐의로 이 규정으로 인해 기업이 제재를 받는 것은 이번이 처음이라고 WP는 설명했다.

에센트라FZE는 영국계 생활소비재업체 에센트라의 UAE 자회사다. 이 회사는 중국을 비롯한 제3국 업체에 담배 필터를 수출했고 북한 국적자가 설립한 위장업체, 이른바 유령회사에도 수출했다. 에센트라FZE 담당 직원도 이러한 사실을 인식하고 있었고, 북한 위장업체 측과 통화 내용도 확보된 것으로 전해졌다.

위장업체 측은 "내 국명(북한)을 언급하지 말고 중국 등으로 말해달라. 제3국 업체가 계약하는 것"이라고 요청했고, 에센트라FZE 직원은 "이해했다"고 동의했다. 계약서에는 '중국'을 수출 목적지로 적시했다. 에센트라FZE 측도 대북제재 위반 사실을 시인하고 해당 직원 2명에 경고 조치를 취했다고 WP는 전했다. 이 직원들은 퇴사했다.

판매 대금은 약 33만3000달러로, 에센트라FZE는 2018년 9~12월 미국계 은행의 두바이 지점을 통해 세 차례 송금받았다. 미 재무부는 주류 및 담배, 담배 관련 제품의 대북 수출도 금지하고 있다. 북한이 생산하는 '가짜담배'는 수뇌부의 비자금을 조성하는 수단으로도 지목된다.

