[공식] "댓글 다 보며 반성"…'슈스스' 한혜연, '거짓 내돈내산'에 사과

[아시아경제 김슬기 인턴기자] '슈스스TV' 스타일리스트 한혜연이 '유튜브 협찬' 논란에 대해 사과했다.

17일 한혜연은 자신의 유튜브 채널 '슈스스TV'에 올린 영상에서 "이렇게 인사드리게 돼 너무 죄송하다. 여러분이 '슈스스TV'에 기대하신 만큼 실망도 너무 큰 것 같아 죄송하다는 말을 어떻게 표현하고 전달해야 할지 고민하다 이렇게 영상을 제작하게 됐다"라고 운을 뗐다.

그러면서 한혜연은 "'슈스스TV'는 부족하지만 제가 가지고 있는 지식과 정보를 소통하면서 만들어 나가는 채널이었다. 그 과정 중에 여러분에게 혼란을 드린 점에 대해 너무 죄송하고, 돌이킬 순 없지만 제 스스로에게 많이 실망했다"라며 "댓글 하나하나 보면서 많은 것을 통감하고 있다. 앞으로는 명확한 표기로 여러분을 두 번 다시 실망시키지 않는 채널이 되도록 더욱 철저하게 관리하고 지키도록 하겠다"라고 사과했다.

앞서 한혜연은 '내돈내산(내 돈으로 내가 산 것) 콘텐츠에서 제품을 추천하는 방송을 진행했지만 추천된 제품 중 일부는 한혜연이 직접 산 게 아닌 광고 및 협찬을 받은 것으로 알려져 논란이 됐다.

논란이 불거지자 '슈스스TV' 측은 "콘텐츠에 대해 '유료 광고' 표기를 하는 것을 기본 원칙으로 제작해왔으나, 확인 결과 일부 콘텐츠에 해당 표기가 누락된 것을 확인했다"라며 "해당 콘텐츠는 즉시 '유료 광고 포함' 문구를 표기해 수정할 예정이며, 앞으로 철저한 제작 검증 시스템을 통해 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

