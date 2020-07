[아시아경제 유현석 기자] 혁신신약개발기업 메디프론 메디프론 065650 | 코스닥 증권정보 현재가 3,915 전일대비 35 등락률 -0.89% 거래량 107,836 전일가 3,950 2020.07.17 12:55 장중(20분지연) close 디비티는 벤처기업인증을 획득했다고 17일 밝혔다.

벤처기업인증이란 기술성이나 성장성이 높아 정부가 일류기업으로 육성하기 위해 지원할 필요가 있다고 인정하는 기업이다.

‘벤처기업육성에관한특별조치법’의 3가지 기준인 벤처투자기업, 연구개발기업, 기술평가보증기업 중 1가지 요건을 충족해야 한다. 메디프론은 기술의 우수함을 평가하는 기술평가보증기업으로 인증받았다.

노기선 메디프론 대표는 “지난 6월 식약처로부터 임상 1상 IND 승인을 받은 바르는 비마약성 진통제는 연내 임상실험 개시를 위해 현재 관계 기관들과 협의 중"이라며 "퀀타매트릭스와 공동 연구개발을 통해 완성한 '알츠하이머병 조기진단 보조용 의료기기'는 식약처 품목허가 승인을 기다리고 있는데 향후 회사의 캐시카우로 키울 것” 이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr