[기업자금조달]CGV, 코로나19 장기화 탓에 자금조달 쉽지 않네

[아시아경제 박형수 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 장기간 이어지면서 CJ CGV가 자금을 조달하는 데 난항을 겪고 있다. CJ CGV가 이사회를 열고 주주배정 방식 유상증자를 결의했을 당시 계획보다 조달 자금 규모는 310억원 줄었다. 이사회를 열었던 5월 초와 달리 코로나19 사태 장기화 우려가 더욱 커지면서 주가 하락이 이어진 탓이다.

17일 금융감독원에 따르면 CJ CGV는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 신주 1394만주를 발행한다. 신주 발행가 1만5850원을 기준으로 조달 자금은 2209억원 규모다. 최초 투자설명서를 제출할 때 예상했던 신주 발행가는 1만7950원이었다.

구주주 청약일은 오는 20일부터 21일까지다. CJ CGV 주가는 1만9550원으로 신주 발행가보다 9%가량 높다.

신주 발행가격과 청약기간 주가 차이가 크지 않으면 실권주가 발생할 가능성이 크다. 최대주주인 CJ가 배정 물량뿐만 아니라 초과청약에도 참여할 것이라고 밝혔다. 우리사주 조합에 배정한 신주 279만주 청약률도 변수다. 코로나19로 고정비를 절감하는 데 안간힘을 쓰는 가운데 직원들도 신주 인수 여력이 크지 않을 수 있다.

주주배정 후 발생한 실권주에 대해 일반공모를 진행한다. 미 청약 주식은 대표주관사인 NH투자증권과 공동주관사인 한국투자증권이 인수한다.

CJ CGV는 조달한 자금을 운영자금과 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정이다. 공모자금 가운데 약 1610억원은 회사채와 차입금을 상환하는 데 사용한다. CJ CGV가 2015년 11월 발행한 500억원 규모의 회사채 주요 계약 조건을 보면 별도 재무제표 기준으로 부채비율 850%를 유지해야 한다. 지난 1분기 별도 재무제표 기준 CJ CGV 부채비율은 891.1%다.

연결 재무제표기준으로 보더라도 부채비율 상승 폭이 크다. 연결기준 CJ CGV 부채비율은 844.7%에 달했다. 지난해 말 652.6%에서 3개월 만에 192.1%포인트 높아졌다. 지난해 리스회계 기준이 변경되면서 기존에 비용으로 처리했던 2조2000억원 규모의 리스를 부채로 인식하면서 부채비율이 높아진 데다 코로나19 사태로 현금이 유출된 결과다. 차입금 의존도는 지난해 말 18.2%에서 올 1분기 말 기준 21.5%로 상승했다.

전 세계에서 코로나19 확진자가 늘면서 올 1분기 CJ CGV 매출이 급감했다. 매출액 2433억원은 지난해 같은 기간 4646억원 대비 47.6% 감소했다. 영업손실 716억원을 기록하면서 적자 전환했다. 매출액이 큰폭으로 감소하면서 임대료와 관리비, 인건비 등 고정비 부담이 커졌다. 영업손실 흐름은 2분기까지 이어진 것으로 보인다. 관람객이 영화관을 찾지 않으면서 개봉작이 극소수였던 여파다.

홍세종 신한금융투자 연구원은 "지난 2분기 국내 극장 관람객은 618만명으로 전년 동기 대비 88.6% 감소했다"며 "코로나19 여파는 기존 중동호흡기 증후군(메르스)과는 비교도 되지 않았다"고 분석했다. 이어 "주요 배급사가 새로운 영화 개봉을 모두 하반기로 연기했다"며 "중국에서 사실상 관람객이 없었던 것을 고려하면 해외부문 손실도 클 것"이라고 덧붙였다.

영화진흥위원회가 발표한 지난 1분기 국내 영화관람 매출액은 전년 동기 대비 약 53% 감소했다. 전년 동기 대비 월별 매출감소율은 3월 -67%, 4월 -88%, 5월 -93%를 기록했다. 코로나19 확산으로 영화소비가 더욱 위축되는 양상이다.

김수강 한국신용평가 연구원은 "1분기 말 연결기준으로 CJ CGV가 보유한 현금성자산 약 3381억원과 연간 약 1600억원 내외의 영업현금창출을 고려할 때 앞으로 1년간 직접적으로 사용할 수 있는 유동성 원천은 5000억원 내외"라며 "유동성 수준은 1년 이내 만기가 도래하는 단기성차입금 7762억원과 설비투자, 이자비용 등 향후 1년 동안 자금 소요를 충당하기에 부족하다"고 설명했다.

CJ CGV는 유상 증자와 함께 유형자산 및 투자자산 매각도 함께 추진하고 있다. CJ 그룹의 우수한 대외신인도와 지원여력 등을 종합적으로 고려하면 앞으로 예정된 단기자금 소요에 적절히 대응할 것으로 보인다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr