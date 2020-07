경찰청-금융감독원, 금융범죄 근절 위한 업무협약

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰청과 금융감독원이 17일 서울 서대문구 미근동 경찰청에서 민갑룡 경찰청장과 윤석헌 금융감독원장 등 관계자가 참석한 가운데 '금융범죄 근절을 위한 업무협약식'을 열었다.

경찰청과 금융감독원은 이번 업무협약식을 통해 금감원이 보유한 불법 금융 행위에 대한 콘텐츠 및 노하우와 경찰청이 보유한 다양한 범죄예방 홍보 채널을 융합하고 신종 금융범죄 사례를 신속하게 전파하고 공유하는 등 불법 금융 행위 예방대책을 추진하겠다는 계획이다.

협약식에서 두 기관은 ▲실효적인 피해 예방을 위한 홍보 활동 공동 추진 ▲범죄 대응역량 강화를 위한 정보 공유 및 교육 지원 ▲범죄 원천 차단을 위한 금융 제도 개선방안 마련 ▲기타 금융범죄 근절을 위한 제반 업무 협력 등을 약속했다.

경찰청과 금감원은 기존에 체결된 업무협약을 바탕으로 상호 공조를 강화해 왔다. 범정부 차원의 TF를 구성한 후, 전화금융사기?불법 사금융 등 금융범죄 척결을 위해 긴밀한 공조체계를 구축하여 총력 대응하고 있다.

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인해 경제적으로 어려움을 겪는 국민이 금융범죄에 노출될 우려가 커지는 한편, 금융범죄 수법은 갈수록 교묘한 방식으로 바뀌고 있다. 특히 최근 금융 취약계층과 소상공인의 절박한 심리를 악용한 대출사기형 전화금융사기가 많이 발생하고 있다.

