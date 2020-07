원광대 반려동물산업학과, 반려동물협회 회원사와 협약 “발전 기대”

소속 5개 회원사 등과 산·학 협력 추진

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 전북 원광대학교 농식품융합대학 반려동물산업학과는 한국반려동물기업협회, 소속 회원사 5개 업체 등과 반려동물산업 산학협력을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

원광대에 따르면 협약식은 지난 15일 농식품융합대학 회의실에서 김옥진 학과장과 한상덕 회장을 비롯해 아토펫(대표 최우진), 펫테리어(대표 김명희), 제이로이(대표 임재영) 등의 회원사 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

참여 기관들은 이날 협약을 통해 반려동물산업 전문인력 양성과 산학 협력 활성화, 반려동물 신제품 개발, 반려동물 산업 발전 모델 제시 등을 위해 상호 협력할 것을 합의했다.

김옥진 학과장은 “급성장하고 있는 반려동물 산업의 중심 역할을 하는 (사)한국반려동물기업협회와 협약을 통해 활성화된 산학협력이 기대된다”며, “ 기술지도와 컨설팅, 관련 전문가 양성을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

이어 한상덕 회장은 “소속 회원사들의 애로사항 해결 및 비즈니스모델 발굴을 위해 원광대 반려동물산업학과와 긴밀한 협력으로 반려동물 관련 제품 개발과 회원사의 성장에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 (사)한국반려동물기업협회는 반려동물 관련 중소기업 발전과 올바른 반려동물 문화 성장을 목표로 반려동물산업 고용지원 및 고용 창출, 반려동물 산업 국내유통 지원, 해외 진출을 위한 경영 기술 컨설팅 등을 지원하고 있다.

