디즈니 상속녀 "美 확진자 느는데 놀이공원 재개장…잠 오나" 경영진 비판

"코로나19로부터 고객·직원 보호 가능한지 걱정"

디즈니월드 있는 플로리다주 확진자 수 크게 늘어

[아시아경제 임주형 인턴기자] 월트 디즈니 가문 상속녀인 애비게일 디즈니가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 위험에도 불구하고 놀이공원 재개장 결정을 내린 디즈니 경영진을 향해 "밤에 잠이 오나"라고 비판했다.

'월트 디즈니 컴퍼니' 공동창업자 로이 올리버 디즈니의 손녀인 애비개일은 16일(현지 시각) 미 'CNBC' 방송에 출연해 "디즈니월드 재개장 결정을 이해할 수 없다"며 이같이 말했다.

그는 "디즈니월드 재개장으로 코로나19가 확산할 가능성이 있어 무척 걱정된다"며 "회사가 어떻게 고객과 직원을 보호할 수 있다고 생각하는지 어리둥절할 따름"이라고 지적했다.

이어 "천식이나 당뇨 등 기저질환을 가진 직원들에게는 디즈니월드 재개장이 매우 불편한 상황"이라며 "(경영진이) 직원들의 근로 조건, 불안정한 상황을 잘 알고 있지 않나"라고 꼬집었다.

경영진에게 이같은 우려를 전달했느냐는 질문에는 "의사소통이 활발하지 않다"고 답했다.

앞서 애비개일은 지난 4월에도 디즈니 경영진의 코로나19 관련 경영 방침을 비판한 바 있다. 당시 경영진이 코로나19 대응을 위해 테마파크 근로자를 대량 해고하자 그는 "경영진의 탐욕"이라고 지적했다.

지난해에는 디즈니 경영진이 고액 연봉을 챙기면서 직원들의 열악한 근무환경은 방치하고 있다며 비판하기도 했다.

한편 디즈니는 지난 11일 미국 플로리다주 올랜도에 있는 '월트 디즈니월드' 시설 일부인 매직 킹덤과 애니멀 킹덤을 개방했다. 이어 15일에는 테마파크 엡콧, 디즈니 할리우드 스튜디오를 잇달아 재개장했다. 시설을 이용하는 동안 방문객들은 마스크 착용 등 안전·위생 조치를 준수해야 한다.

일각에서는 미국에서 코로나19 일일 확진자 수가 늘어나는 가운데 놀이공원을 재개장하는 것은 위험하다는 지적이 나왔다. 지난 14일 기준 주(州)별 일일 확진자 수는 텍사스주가 1만745명으로 가장 많았고, 디즈니월드가 있는 플로리다는 9194명으로 2위에 올랐다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr