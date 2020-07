애플 덕 본 버핏…3월 저점 이후 보유지분 가치 48조원 올라

[아시아경제 정현진 기자] 워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이가 4년간 꾸준히 사들인 애플 주식으로 대박을 터트렸다고 16일(현지시간) CNBC방송이 보도했다.

보도에 따르면 버크셔해서웨이가 보유한 애플 지분 가격은 지난 3월 저점을 기록한 뒤 급상승세를 보이며 400억달러(약 48조원) 증가했다. 애플의 주가가 지난 3월 20일부터 이달 15일까지 71% 급등했기 때문이다.

버크셔해서웨이는 애플 주식 2억4500만주를 보유, 기관투자자로서는 두번째로 많은 지분을 보유하고 있다. 버핏 회장은 2016년 5월 애플 주식 1000만주를 처음 매입하면서 투자를 시작했다. 이후 4년간 지분을 늘렸고 현재 버크셔해서웨이 주식투자 포트폴리오의 40%가 애플 주식이다.

버크셔해서웨이가 보유한 애플 지분의 총 가격은 950억달러다. 매입 총액이 350억달러였다는 점을 고려할 때 현재까지 애플 주식으로만 600억달러를 벌어들인 셈이다.

버핏이 애플처럼 이미 잘나가는 대형주를 사들이는 것은 그의 가치투자 원칙에 어긋난다는 지적이 나왔었다. 하지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 보험, 에너지 등 다른 투자 대상이 큰 타격을 받은 현 상황에서는 애플 덕분에 다른 투자 손실을 만회할 수 있었던 것으로 분석된다.

CFRA리서치의 캐시 세이퍼트 애널리스트는 "버핏 회장이 자기 원칙만 고수하고 오직 가치주만 사들였다면 그의 포트폴리오가 잘되지 않았을 것"이라면서 "결국 주주들은 이러한 움직임에 박수를 칠 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr