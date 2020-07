서현우, '악의 꽃' 촬영장에 밥·커피차 선물 "쏟지 말고 시원하게"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 서현우가 ‘악의 꽃’ 촬영장에 밥과 커피를 선물했다.

서현우는 최근 촬영에 한창인 tvN 새 수목드라마 '악의 꽃'(극본 유정희, 연출 김철규) 촬영장에 밥차와 커피차를 쾌척했다. 덕분에 제작진과 동료 배우들은 든든히 식사를 마치고 시원한 커피로 더위를 식혔다.

소속사 풍경 엔터테인먼트는 “서현우가 이번 작품에 남다른 애정을 보이고 있다. 작게나마 힘을 보태고 싶어, 식사와 후식 이벤트를 마련했다”며 “'커피는 쏟지 말고 시원하게 마시고'란 응원 문구는 드라마 ’악의 꽃’의 내용과 관련이 있다. 본방송에서 꼭 확인해주시길 바란다”고 전해 궁금증을 더했다.

한편 '악의 꽃'은 사랑마저 연기한 남자 백희성(이준기)과 그의 실체를 의심하기 시작한 아내 차지원(문채원), 외면하고 싶은 진실 앞에 마주 선 두 사람의 고밀도 감성 추적극. 서현우는 특종에 눈먼 주간지 기자 김무진 역을 맡았다. 이준기, 문채원 등이 출연한다. 7월 29일 첫 방송.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr