[아시아경제 이지은 기자] 고 박원순 서울시장의 성추행 의혹에 대해 '섹스 스캔들'이라고 발언해 논란이 된 정원석 미래통합당 비상대책위원이 2개월 활동정지 처분을 받았다.

통합당은 17일 오전 비대위 간담회에서 김종인 비대위원장이 정 위원에 대해 경고와 함께 2개월간의 비대위 활동 정지를 권고했다고 밝혔다.

정 위원은 이러한 조치에 대해 "자성 차원에서 겸허히 받아들이겠다"고 밝혔다.

앞서 정 위원은 16일 오전 비대위 회의에서 "섹스 스캔들과 관련해서는 성범죄로 규정하고 싶다"며 부적절한 지칭을 해 논란을 빚었다. 이와 관련, 같은 날 오후 페이스북을 통해 "배려가 부족했음을 인정한다"며 사과하기도 했다.

