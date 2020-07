웨이브도 '月 구독' 일원화...SKT 가입자 월정액 혜택종료

[아시아경제 구채은 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브에서 SK텔레콤 가입자가 이용했던 ‘기본 월정액’ 무료 혜택이 없어지고 넷플릭스처럼 ‘월 구독’ 단일 서비스로 일원화 된다.

SK텔레콤과 웨이브는 17일 제휴 종료에 따라 기존 SK텔레콤 4만2000원 이상 100여종 요금제에서 제공하던 웨이브 기본 월정액 무료 혜택을 8월 20일 종료하기로 했다. 그동안 SK텔레콤 4만2000원 이상 요금제를 쓰는 가입자는 3000원 상당의 웨이브 기본 월정액 서비스를 무료로 이용할 수 있었다.

웨이브 기본 월정액 서비스는 누구나 무료로 이용할 수 있는 실시간 라이브 방송과 함께 지상파에서 방영 6주가 지난 방송 VOD를 무료로 제공한다. 해당 기본 월정액 서비스는 웨이브 홈페이지에서 가입할 수 있는 공식 상품은 아니지만, SK텔레콤에서 기존 ‘옥수수’ 이용자를 위해 제공하던 혜택과 동일 수준을 지원하기 위해 한시적 B2B 상품으로 만든 것이었다.

웨이브 관계자는 “기본 월정액 상품은 작년 연말까지 운영할 예정이었으나 이용자가 많아 서비스 기간이 연장돼 왔다”며 “일정 이용자가 유료 서비스로 옮겨갔고, 계속 유지하기에는 비용 부담이 커서 무료 혜택을 종료하게 됐다”고 설명했다. 웨이브는 기본 월정액 혜택 종료를 계기로 넷플릭스, 왓챠플레이 등 다른 OTT처럼 월 구독 서비스를 전면에 내세운다는 방침이다. SK텔레콤 관계자는 “웨이브 기본 월정액 가입 고객들에게 유료 콘텐츠를 살 수 있는 1만 코인을 제공한다”며 “옥수수와 달리 웨이브에서는 모든 무료 가입자가 실시간 라이브를 다 볼 수 있으므로, 고객 혜택을 축소하는 것은 아니다”고 말했다.

