LG전자, 개발도상국 어린이 위해 정수기 판매금액 후원

유니세프 전용 모델 출시

사용고객 직접 사회공헌

[아시아경제 이동우 기자] LG전자가 개발도상국 어린이를 돕기 위해 퓨리케어 정수기 판매금액 일부를 기부했다.

LG전자는 17일 유니세프 전용 모델인 LG 퓨리케어 상하좌우 정수기를 출시하고 제품 구매 후 사용 고객이름으로 매년 2만4000원씩 3년간 총 7만2000원을 유니세프에 기부한다고 밝혔다.

이번 기부는 이틀 전 이기철 유니세프한국위원회 사무총장과 정순기 LG전자 정수기사업담당 등이 참석한 가운데 후원 협약식을 통해 이뤄졌다.

LG전자는 기부문화를 확산하고 퓨리케어 정수기를 알리기 위해 유니세프에 이번 협약을 제안했다. 고객이 제품 구매 및 사용에 이어 이를 통해 사회공헌에도 기여할 수 있다는 취지다.

신제품은 LG전자가 지난해 9월 선보인 LG 퓨리케어 상하좌우 정수기와 디자인, 기능, 성능 등은 동일하다. 다만 제품은 출수구가 상하좌우로 움직이는 것은 물론 출수구와 받침대는 좌우로 180도까지 회전할 수 있다.

이 제품은 ▲출수구가 위아래로 자동으로 움직인 뒤 물이 나오는 자동 업다운 기능 ▲물속의 미네랄을 그대로 남기면서 불순물과 유해 물질을 제거하는 2단계 복합필터 ▲필터 교체시기를 색상으로 알려주는 청정램프 ▲정수기가 1시간마다 알아서 코크를 살균하고 버튼 하나로 사용이 간편한 'UVnano 안심살균' 기능 등을 탑재했다.

안심살균 기능은 한국건설생활환경시험연구원과 한국화학융합시험연구원이 시험한 결과 대장균, 황색포도상구균, 녹농균을 99.99% 제거한다고 회사는 밝혔다.

케어솔루션 서비스에 가입하는 사용자는 1년에 한 번씩 정수기 내부에서 물이 흐르는 직수관을 무상으로 교체받을 수 있다. 또 케어솔루션 매니저가 3개월마다 방문해 고온살균과 고압세척으로 제품을 99.99% 살균해 철저하게 위생을 관리한다.

신제품은 에너지 소비효율 1등급 제품이다. 하이마트, 전자랜드, 이마트, 홈플러스 등에서 구매 가능하다. 가격은 기존 제품과 동일한 132만원 상당이며 3년간 케어솔루션 서비스가 포함된다.

윤경석 LG전자 H&A사업본부 키친어플라이언스사업부장(부사장)은 “기부문화 확산에 도움이 되길 바라는 마음으로 이번 프로모션을 진행하게 됐다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr