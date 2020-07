이디야커피, "매장에서 젤네일 스티커 ‘하또하또’ 만나보세요"

[아시아경제 최신혜 기자] 이디야커피는 17일부터 셀프 네일 브랜드 ‘젤라또팩토리’와 컬래버레이션을 진행한다.

‘하고 또 하고’의 줄임말인 하또하또는 두께가 얇고 편안한 착용감과 간편한 사용방법으로 소비자 만족도가 높은 네일 스티커 제품이다. 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 셀프 뷰티족이 증가함에 따라 셀프 네일 수요가 급증하며 10~30대 여성들에게 높은 인기를 끌고 있다.

고객들은 이 행사에 참여하는 이디야커피 매장에서 8000원 이상의 이디야 제품 구매시 한정판 하또하또 24팁스 제품을 3500원에 구매할 수 있다. 동일 구성의 제품이 온라인 또는 다른 오프라인 매장에서 6900~9900원에 판매되고 있음을 감안하면 50% 이상 저렴하게 구매할 수 있는 셈이다.

이디야오더 주문 시에도 할인 혜택을 받을 수 있으며 모바일 상품권 및 금액권도 사용 가능하나 네일 스티커만 별도 구매는 불가하다. 전국 이디야 매장 중 본 프로모션에 참가하는 매장 리스트는 이디야 홈페이지 이벤트 게시판에서 확인 가능하다.

