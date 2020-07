文대통령 "오랫동안 금융 호황, 민간펀드 만들어 뉴딜사업"

김종인 미래통합당 비대위원장 등과 비공개 환담…"금융자산과 민간자본 활용해 민간 펀드"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 16일 박병석 국회의장실에서 열린 비공개 환담에서 '한국판 뉴딜' 사업 재원과 관련해 "과감한 재정투입이 필요하다는 데 전적으로 공감한다"면서 "정부 재정만으로는 충분하지 않다"고 말했다.

특히 문 대통령은 "오랫동안 금융 쪽이 호황을 누렸기 때문에 금융자산과 민간자본을 활용하는 민간펀드를 만들어 한국판 뉴딜사업을 추진하려 한다"고 밝혔다. 문 대통령은 이날 박 의장과 여야 대표 들과 함께 비공개 환담을 진행했다.

강민석 청와대 대변인은 "환담이 비공개로 전환되자 문 대통령과 김종인 미래통합당 비상대책위원장의 대화가 있었다. 김 위원장은 한국판 뉴딜을 위한 재원이 160조원으로는 부족하지 않겠느냐는 취지의 발언을 했다"고 전했다. 이와 관련해 문 대통령이 민간펀드 방안을 제시했다.

강 대변인은 "김종인 비대위원장는 다시 코로나 위기를 극복하는 과정에서 양극화가 심화되지 않아야한다는 취지의 발언을 했고, 문 대통령은 '위기 때문에 양극화가 심화되지 않고 더 좁혀지게 하려는 게 한국판 뉴딜'이라고 설명했다"고 말했다.

문 대통령은 "계획대로 실현되도록 많은 노력을 할 것"이라며 "위기를 극복하는 과정에서 불평등이 심화하는 공식을 깨겠다"고 강조했다.

한편 심상정 정의당 대표는 불평등 해소의 중요성을 언급하면서 기후위기 극복을 위해 정부가 분명한 목표치를 제시해 달라고 주문했다.

문 대통령은 "한국판 뉴딜은 단순히 일자리를 몇 개로 늘린다거나 경제회복 등을 위한 것이 아니라 새로운 사회계약이라는 점을 강조하고 싶다"면서 "노사정 대타협으로 이뤄지도록 또 다른 노력을 해야 한다. 국회도 힘을 모아 달라"고 당부했다.

정세균 국무총리는 기후 문제와 관련해 "정부가 일방적으로 목표를 제시하지 않고 함께 만들어 나갈 것"이라고 답변했다.

