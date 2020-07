산업부, '한국판 뉴딜' 산업·에너지 컨트롤타워 발족…"조기성과 창출"

정승일 차관 단장으로 추진단 구성

담당 실국장, 산하기관 등 머리 맞대

전문가 참여 '그린뉴딜 정책포럼' 출범

[아시아경제 김보경 기자] 산업통상자원부는 '한국판 뉴딜' 추진 과제 중 산업·에너지 분야 조기 성과 창출을 위한 컨트롤타워를 17일 출범시켰다.

정승일 산업부 차관은 이날 오전 대한상의에서 '산업·에너지 한국판 뉴딜 추진단' 발족하고 1차 회의를 열었다. 관련 분야 실국장과 산하기관 관계자들과 함께 산업·에너지 분야의 추진체계 구축과 조기성과 창출을 위한 전략에 대해 논의했다.

앞서 지난 14일 정부는 160조원 규모의 한국판 뉴딜 종합계획을 발표했다. 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜, 고용·사회적 안전망 강화 등 3대 분야 28개 과제와 10대 대표과제를 제시했다.

산업부는 종합계획에 포함된 산업부 담당 정책과 사업을 체계적으로 추진하기 위해 차관을 단장으로 하는 추진단을 구성·운영한다.

10대 대표과제 중 산업부가 주도하는 그린에너지, 스마트·그린 산단, 친환경 미래 모빌리티 등 3개 그린뉴딜 과제 이행을 위해 추진단 내에 과제별 전담팀을 구성하기로 했다. 또 디지털 뉴딜과 관련해선 제조업의 디지털 전환 가속화를 위해 산업지능화 추진팀을 추가로 설치하기로 했다.

4개팀은 각각 담당 실장급이 총괄해 뉴딜대책을 속도감 있게 이행하고, 국민이 체감할 수 있는 성과를 창출할 예정이다.

추진단은 예산 집행, 성과사업 발굴 등 이행현황을 점검·관리하고, 추진전략을 논의할 계획이다. 산업단지공단, 한국에너지공단, 자동차연구원, 산업기술진흥원 등 분야별 지원기관도 참여해 뉴딜사업을 내실화한다.

특히 '그린뉴딜 정책포럼'을 출범시켜 신재생에너지, 친환경수송, 에너지 디지털화 등 분야별 전문가 포럼을 시리즈로 열고 그린뉴딜 발전방안을 논의할 예정이다.

정 차관은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 우리 경제의 미래 불확실성이 증가하고 산업구조 변화가 가속화되고 있다"며 "산업구조 혁신과 산업 생태계의 경쟁력 강화를 위해 한국판 뉴딜을 통한 산업 생태계 디지털·그린 전환을 강력 추진하겠다"고 밝혔다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr