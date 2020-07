[인터뷰] 女모델 3인의 여름철 바디 관리 노하우 TIP

[컬처&라이프부 김희영 기자] 본격적인 여름휴가 시즌을 앞두고 호캉스 혹은 바다로 떠날 준비를 하는 이들이 늘고 있다. 노출의 계절인 만큼 수영장과 해변에서의 예쁜 비키니, 래쉬가드 핏을 기대하겠지만 코로나19로 휴가는커녕 헬스장과 시설을 이용한 관리조차 어려워 계획을 실천하기 쉽지 않다.

모델에게 있어서 몸매 관리는 필수 요소. 각자 자신만의 건강한 다이어트를 바탕으로 아름다운 몸매를 유지하고 있는 모델들에게 남다른 뷰티 습관이 있을 터. 또 코로나19로 인해 새롭게 터득한 홈 케어 꿀팁도 생겼을 것이다.

모델들의 일상 속 바디 관리법으로 이번 휴가를 바짝 준비해보는 것은 어떨까. 여름철 바디 관리 노하우에 대해 에이본 모델 소속 여자 모델들과 뷰티 인터뷰를 진행했다.

모델 정하늘_23세

Q. 평소 갖고 있는 뷰티 습관이 있다면?

저는 건조하고 가끔 큰 여드름이 나는 예민한 피부라 촉촉한 수분 공급과 여드름이 나도 자국이 잘 남지 않도록 관리하고 있어요. 우선 메이크업이 진하든 연하든 제품이 묻어 나오지 않을 때까지 꼼꼼히 클렌징 하는 편이죠. 그리고 그날의 피부 컨디션에 따라 제품을 달리 사용하고 있어요. 확실히 피부결을 따라 발라주었을 때 여드름이 잘 들어가고 자국이 크게 남지 않는 거 같아요.

Q. 내 몸에서 좀 더 보완하고 싶은 곳이 있다면?

몸이 조금 말라 보인다는 얘기를 들었어요. 그래서 어깨 라인을 조금 넓게 만들려고 적절한 근력 운동을 하고 있습니다.

Q. 바디 관리를 위해 꼭 챙겨 먹는 음식은?

제가 꼭 챙겨 먹는 음식 3가지가 있어요. 먼저 토마토는 피로 회복에 좋다고 해서 스케줄이 바쁜 시즌에 대비해 자주 챙겨 먹고 있습니다. 또 우유는 몸에 염분을 중화시켜주고 뼈 건강에 좋다고 해서 자주 마시고 있어요. 특히 물을 잘 챙겨 마시려고 하는데요. 확실히 물을 자주 먹는 날과 자주 먹지 않는 날이 확연히 컨디션 차이가 나더라구요. 건조한 피부를 갖고 있는 저에게 요즘 같은 더운 여름철은 평소보다 더 많이 마시고 있어요.

Q. 다이어트가 필요할 때 나만의 방법은?

저는 30분 내외의 적당한 유산소 운동과 복부 근육운동, 어깨 운동을 하면서 빼는 땀이 최고의 다이어트 방법이라고 생각해요. 물과 과일을 자주 섭취해주고, 염분이 들어간 음식은 되도록 피하고 있습니다. 그리고 확실히 술을 마시지 않으면 다이어트의 효율이 높아지고, 피부도 좋아진다는 걸 몸소 느꼈어요!

Q. 코로나19로 집안에만 있는 요즘, 홈케어를 위해 터득한 꿀팁이 있다면?

코로나19로 헬스장을 가지 못해서 예전만큼 운동을 못하게 되어 한동안 상심해있었어요. 하지만 모델로서 관리를 소홀히 할 수 없죠! 집에서 쉽게 할 수 있는 플랭크 자세와 기본 필라테스 동작, 윗몸 일으키기를 하고 있어요. 그냥 하면 재미가 없어서 좋아하는 노래를 틀어놓고 노래가 끝날 때까지 자세 버티기, 정해진 개수 없이 반복하기를 하고 있어요. 노래가 끝났을 때 너무 뿌듯하고 즐거워서 자주 하고 있는 운동 방법이랍니다.

Q. 모델이 추천하는 바디 관리 잇템!

아버지께서 건강을 위해 혈액순환을 항상 강조하세요. 이른 아침부터 저녁까지 패션쇼를 하게 되면 수차례의 리허설과 타이트한 옷을 입고 힐을 신어서 얼굴과 다리가 자주 붓는 경우가 많거든요. 그래서 너무 부었거나 다음날 스케줄이 있으면 뜨거운 물에 반신욕을 꼭 해서 피로를 풀어주는 편입니다. 그리고 얼굴 피부의 경우 제가 자주 쓰는 라로슈포제 시카플라스트 밤을 추천해요. 피부가 너무 뒤집어진 날 아무것도 바르지 않은 상태에서 듬뿍 바르고 자면 다음날 많이 피부가 진정되더라고요. 저의 최애템이 되었답니다!

모델 장혜린_25세

Q. 평소 갖고 있는 뷰티 습관이 있다면?

저녁에 씻고 나서 항상 얼굴 마사지를 하고 자요. 스킨로션 단계에서 마사지 기기로 마사지를 해주고, 자기 전에는 리프팅 밴드를 15~20분 정도 하고 자는 것 같아요. 엄청 많이 걷는 날이나 힐을 오랫동안 신은 날에는 다리도 항상 풀어주고 자는 편이죠. 특히 저는 잠을 잘 때 다리 밑에 높은 베개를 깔고 자요. 확실히 혈액순환도 잘되고, 다리에 경련이 나는 일도 줄더라고요!

Q. 내 몸에서 좀 더 보완하고 싶은 곳이 있다면?

평소 자세가 좋지 않은 편이라 얼굴과 몸의 비대칭이 조금 있는 편이에요. 리프팅 밴드와 얼굴 마사지를 꾸준히 하는 이유이기도 하죠.

Q. 바디 관리를 위해 꼭 챙겨 먹는 음식은?

몸 관리를 위해서 꼭 챙겨 먹는 음식이 따로 있지는 않아요. 꼭 한 가지를 말하자면 물을 수시로 자주 마시려고 노력해요. 외출할 때에는 항상 들고 다니면서 마시는 것 같아요!

Q. 다이어트가 필요할 때 나만의 방법은?

굶는 다이어트를 하게 되면 힘들어서 유지가 잘 안되더라고요. 그래서 저는 다이어트 식단으로 최대한 맛있게 해먹으려고 해요. 그리고 7시 이후에는 최대한 먹지 않으려고 노력했어요. 운동도 매일 병행해서 진행하는 편입니다. 필라테스나 헬스를 주로 했는데 안 하는 날에도 아침에 일어나서 공복 유산소 정도는 하고 있어요.

Q. 코로나19로 집안에만 있는 요즘, 홈케어를 위해 터득한 꿀팁이 있다면?

집에만 있다 보니 활동량이 적어져서 살이 더 금방 찌는 것 같아요. 그래서 밖에 나갈 일이 있을 때는 최대한 걸어 다니려고 노력하는 편이랍니다.

Q. 모델이 추천하는 바디 관리 잇템!

저만의 추천 아이템은 리프팅 기기인 카사업과 약손명가 리프팅 밴드입니다. 일단 카사업은 스킨로션 단계에서 얼굴이랑 목 부분을 풀어주면서 마사지해 주니까 좋아서 꾸준히 사용하고 있어요. 그리고 약손명가 리프팅 밴드도 제가 매일 사용하고 있는 것 중 하나에요. 비대칭도 잡아주고 밴드에 있는 돌기들이 얼굴에 있는 혈들을 눌러줘서 좋더라고요.

모델 조수영_27세

Q. 평소 갖고 있는 뷰티 습관이 있다면?

날씨가 덥다고 차가운 것만 찾기 보다는 따뜻한 차를 매일 마시는 편이에요. 또 예민해진 피부에 휴식이 필요할 때 물 세안을 자주 하고 있습니다.

Q. 내 몸에서 좀 더 보완하고 싶은 곳이 있다면?

예쁜 바디라인을 만들기 위해서는 처짐 없는 균형적인 몸이 우선 되어야 한다고 생각해요. 그래서 몸의 전체적인 균형과 탄력에 신경을 쓰는 편이죠. 저는 상체 근육이 조금 부족해서 이 부분을 보완하기 위해 운동을 열심히 하고 있어요.

Q. 바디 관리를 위해 꼭 챙겨 먹는 음식은?

몸을 가볍게 유지하는 편이에요. 그래서 비타민과 식이섬유가 풍부한 토마토와 새싹보리분말을 아침마다 챙겨 먹고 있어요.

Q. 다이어트가 필요할 때 나만의 방법은?

등산 또는 아침 운동으로 규칙적인 생활습관을 유지하고 있어요. 또 식사시간을 정확하게 지켜 불필요한 섭취를 줄이려 노력해요. 저녁 6시 이후 금식을 하고, 아침은 든든하게 먹는 편입니다.

Q. 코로나19로 집안에만 있는 요즘, 홈케어를 위해 터득한 꿀팁이 있다면?

평소에는 간편하게 나오는 팩 음식을 먹는 편인데, 코로나19로부터 건강과 면역력을 키우기 위해 영양소가 많은 계절 채소나 과일을 생식으로 먹고 있어요. 평소에 챙겨먹지 못하는 채소의 경우 동결건조 시킨 분말을 우유에 타서 섭취하고 있습니다!

Q. 모델이 추천하는 바디 관리 잇템!

유산균이 체지방 감소와 장 건강 관리에 효과가 좋다고 해서 챙겨먹고 있어요. 제가 챙겨먹는 제품은 비에날씬 유산균. 운동 기구로는 실내자전거를 타고 있어요. 일상생활에서 TV를 보거나 휴대전화를 하면서 쉽게 유산소 운동을 할 수 있어 추천해요.

