부산시가 인공위성 쏘아올린다

지자체 최초 나노위성 개발 착수 … 15일 기본·상세설계 용역 보고회

2021년까지 38억원 들여 12U급 해양나노위성 2기 제작키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 지방자치단체 가운데 최초로 해양정보수집용 나노급 인공위성 개발에 착수했다.

부산시는 ‘해양나노위성’의 핵심 기능과 공학적 설계를 위한 기본·상세설계 등 용역 추진보고회를 15일 오후 4시 30분 시청 12층에서 개최한다.

그동안 인공위성의 개발과 활용은 막대한 투자가 필요해 국가 주도로 추진됐다. 그러나 미국과 유럽 등을 중심으로 저비용 상업용 민간위성기술이 발전하고 있고 민간 우주여행 등도 시도되고 있을 정도로 민간의 우주기술도 상당한 수준에 올라있다. 미국의 한 위성영상 판매회사는 글로벌 위성영상 판매로 연간 700억원 이상 매출을 기록하는 등 실제로 다양한 부가가치도 창출되고 있다.

특히 해양은 연안에서 80km 내외를 벗어나면 인터넷이 통하지 않는 이른바 ‘깜깜이’ 구간이 있다. 이곳에서는 선박 위치 파악이나 지상과 선박 간 교신이 어렵고, 또한 먼바다에서의 불법 어업, 해양환경오염 및 선박 사고 등을 모니터링하기가 힘든 실정이다.

부산시는 이번 사업을 통해 소형위성에 기반한 해양공간 관리와 수산, 해양환경, 불법 어업 단속, 경계수역 관리 등에 큰 변화를 가져올 것으로 기대하고 있다.

이번 개발 프로젝트는 기술적으로도 어렵고, 지역산업은 물론 국내 기술의 성숙도 또한 낮아 관련 기관 간 연계를 통한 협업이 필요한 것으로 보인다.

부산시는 지난달 개소한 동삼혁신지구의 ‘부산 해양신산업 오픈플랫폼’을 이번 프로젝트를 위한 거점으로 활용하는 동시에 부산테크노파크, 한국해양과학기술원, 부산대, 부산항만공사 등 지역 내 기관과의 연계와 한국항공우주연구원, 한국천문연구원, 한국특허전략개발원, 전자부품연구원 등 지역 외 전문기관과의 협력체계를 구축해 나노위성 개발의 성공을 겨누고 있다.

국가균형발전위원회 공모 지역발전투자협약 시범사업인 ‘미래해양도시 부산의 신산업 혁신성장 생태계 조성(2019~2021, 국?시비 182억원)사업’의 하나로 추진되고 있는 이번 프로젝트는 부산 지역정보수집시스템 설계용역비 12억원을 포함해 총 37억9000만원을 투입해 2021년 말까지 12U(1U=10㎝×10㎝×10㎝)급 해양나노위성 2기를 제작한다는 목표다. 이를 통해 부산 해양신산업의 특화 기술로 해양나노위성의 활용과 해양-ICT서비스의 활성화를 꾀할 계획이다.

이 사업을 수행하고 있는 부산테크노파크는 지난달 부산 지역정보수집시스템의 설계 용역을 담당할 사업자 공개 입찰과 제안서 평가를 통해 해양나노위성 분야 지역기업인 ㈜나라스페이스테크놀로지, 텔레픽스㈜를 선정했으며 오는 9월 말까지 설계 용역을 완료할 예정이다.

김현재 부산시 해양수산물류국장은 “이번 보고회는 우리 부산이 해양나노위성 활용 기술을 확립해 미래 해양도시로 도약하는 첫걸음”이라며 “해양도시 부산의 미래를 위한 해양신산업의 대표 기술로 자리 잡을 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr