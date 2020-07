진중권 "언제부터 '피해호소여성'이란 말 썼나…불신 뜻 담고 있어"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 정치권 일각에서 고(故) 박원순 서울시장을 성추행 혐의로 고소한 전 비서를 지칭할 때 사용하는 '피해호소여성'이 부적절한 표현이라며 비판했다.

진 전 교수는 14일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "'피해호소여성'은 피해자의 말을 아직 믿지 못하겠다는 불신의 뜻을 담고 있다. '그건 아직 네 주관적 주장일 뿐'이라는 이야기"라면서 '이 자체가 2차 가해다"라고 주장했다.

이어 "피해자의 증언을 딱히 의심할 이유가 없고 가해자 역시 행동으로 이를 인정했다면 '피해호소여성'이라는 표현을 사용할 이유가 없다"고 지적했다.

그러면서 "대체 우리 사회가 언제부터 '피해호소여성'이라는 말을 썼나"라며 "언제 우리가 김지은 씨나 서지현 검사를 '피해호소여성'이라고 불렀나. 피해자가 폭로해도 일단 안 믿어주는 세상, 그게 박 시장이 원하던 세상이냐"라고 꼬집었다.

앞서 전날(13일) 이해찬 더불어민주당 대표는 고소인을 향해 "피해를 호소하는 여성의 아픔에 위로를 표한다. 이런 상황에 이르게 된 것을 사과드린다"고 밝힌 바 있다.

당시 진 전 교수는 이에 대해서도 "가해자를 가해자라 부르고 피해자를 피해자라 부르면 '사자명예훼손'이 된다는 게 민주당 공식 입장"이라며 "피해자라는 말을 놔두고 생소한 신조어를 만들어 쓰는 것은 성추행 사실을 인정할 의사가 없다는 얘기"라고 비판했다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr