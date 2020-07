[아시아경제 성기호 기자] 중국이 대만에 무기를 판매하기로 한 미국 군수기업인 록히드마틴에 제재를 예고했다.

자오리젠 중국 외교부 대변인은 14일 정례 브리핑에서 대만에 무기를 판매하기로 한 록히드마틴에 대한 질문에 이 같이 밝혔다.

자오 대변인은 "중국은 미국이 대만에 무기를 판매하는 것을 결연히 반대한다"면서 "미국은 하나의 중국 원칙과 중·미 3대 연합 공보(미중 간 상호 불간섭과 대만 무기 수출 감축 등을 둘러싼 양국 간 합의)를 준수해야 한다"고 촉구했다.

그는 이어 "중국은 미국이 대만에 무기를 판매하고, 대만과 연합훈련을 하는 것을 중단하기를 바란다"며 "이는 중미관계와 대만해협의 평화와 안정을 훼손한다"고 강조했다.

