김근식 "박원순 사자명예훼손? …성추행 수사 선행해야"

[아시아경제 임주형 인턴기자] 고(故) 박원순 서울시장이 성추행 혐의로 피소된 것과 관련해 박 시장을 성추행 가해자로 기정사실화하는 것은 '사자명예훼손'이라고 주장한 진성준 더불어민주당 의원에 대해 김근식 경남대 교수가 "성추행 수사 선행이 필요하다"고 반박했다.

김 교수는 13일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "박 시장의 죽음을 애도하는 것과 죽음을 이유로 박 시장의 성추행 의혹을 아예 부인하는 적반하장식 태도는 엄연히 다르다"며 이같이 말했다.

이어 "집권여당 대표의 버럭 욕설, '님의 뜻 기억하겠습니다'는 민주당 현수막, '맑은 사람'이었다는 여권 인사 칭찬 등 이미 현 여권 일각에서 단순한 애도를 넘어 박 시장의 결백과 미화로까지 몰아가려는 정치적 의도를 내비친 것"이라며 "죽음을 계기로 박 시장을 영웅시하는 '조문 정치'야말로 자해 행위"라고 주장했다.

그러면서 "진 의원이 사자 명예훼손이라 주장했으니 이를 입증하기 위해 성추행 의혹을 낱낱이 파헤쳐야 한다"며 "진 의원은 사자명예훼손을 밝히려면 특정인을 꼭 고발하라"라고 지적했다.

진 의원은 이날 오전 한 라디오 방송에 출연해 "판단에 따라 문제 제기는 있을 수 있지만, 박 시장이 (성추행) 가해자라고 하는 것을 기정사실화하는 것은 사자명예훼손에 해당한다"고 주장했다.

고소인 관점에서 이같은 주장이 2차 가해가 되지 않겠느냐는 질문에는 "동의하기 어렵다"며 "조문을 한다든가 애도를 표하는 것은 자발적인 의사에 따른 선택으로 그 자체는 인정되고 존중돼야 한다고 생각한다"고 했다.

그러면서 "논란이 되는 문제에 대해선 필요하다면 조사가 이뤄질 수 있을 것"이라며 "가해자로 지목되고 있는 분이 부재한 상황, 타계한 상황에서 진실이 드러날 수 있겠는가, 하는 문제는 여전히 남아있다고 생각한다"고 덧붙였다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr