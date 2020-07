[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교가 논문 수준을 기반으로 세계대학순위를 결정하는 라이덴 랭킹 사회과학·인문학 순위에서 3년 연속 국내 1위에 올랐다고 14일 밝혔다. 세계 순위로는 49위로 지난해 대비 50계단 상승했다. 국내 대학으로는 유일하다. 세종대는 인용도 상위 10% 논문의 비율이 16.6%로 국내대학 중 유일하게 10%를 넘겼다. 순위산정 대상은 최근 4년간 국제 논문을 1000편 이상 발표한 대학이다. 세종대는 호텔관광대학의 연구 실적이 뛰어난 성과를 거뒀다고 평가했다. 이희찬 세종대 호텔관광대학장은 "호텔관광외식 경영학부는 1968년 국내 대학 중 최초로 설치한 학부로, 국내호텔경영학 분야 국내 1위이며 세계 9위"라며 "국내에서 가장 많은 호텔경영학과 교수 등 약 400명을 배출했다"고 말했다.

