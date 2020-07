HDC현산, 서창~김포 고속도로 사업 우선협상대상자 선정

[아시아경제 유인호 기자] HDC현대산업개발은 총 투자비 9000억원 규모의 서창~김포 고속도로 건설사업의 우선협상대상자에 선정됐다고 14일 밝혔다.

서창~김포 고속도로는 올해 1호 제3자 제안공고 민간투자사업으로 추진됐다. 최초 제안자 이외의 사업자들에게 건설·운영계획을 제안받아 보다 우수한 제안을 선정하기 위한 ‘사회기반시설에 대한 민간투자법’에 따라 실시된 것이다.

주무부처인 국토교통부는 노선 선정 타당성, 설계·시공계획 적정성, 교통수요 추정 적정성, 안정적 운영을 위한 계획 수립 적정성 등을 종합적으로 평가했다.

이번 사업의 최초 제안자인 HDC현대산업개발 컨소시엄은 지난 4월 실시한 1단계 평가(PQ)와 이달 실시한 2단계 평가(기술·가격 평가)를 거쳐 우선협상대상자에 선정됐다. HDC현산 컨소시엄은 GS건설, 금광기업, 태영건설, 두산건설, 대우조선해양건설, HDC아이콘트롤스 등으로 구성됐다.

서창~김포 고속도로 사업은 제2경인고속도로와 영동고속도로가 만나는 서창 JCT(인천광역시 남동구 만수동)를 시점으로 서울외곽순환고속도로의 장수IC를 거쳐 신김포TG(경기도 김포시 고촌읍 신곡리)에 이르는 총 연장 18.27㎞의 구간을 지하로 연결한다.

총 투자비 약 9000억원에 달하는 대형 프로젝트다. 상습 지·정체가 발생하는 서울외곽순환고속도로 서쪽 구간의 교통흐름을 원활히 하고, 제2경인고속도로·영동고속도로와 서울외곽순환고속도로의 미연결구간을 이어준다.

HDC현산 컨소시엄과 국토부는 협상단을 구성해 다음 달부터 실시협약 체결을 위한 협상에 착수할 예정이다. 사업방식은 손실과 이익을 국토부와 컨소시엄이 나눠 부담하는 손익공유형 수익형 민간투자사업(BTO-a·Build Transfer Operate-adjusted)으로 추진될 계획이다. 착공 후 60개월 뒤 준공 목표다. 민간사업자 운영 기간은 준공 후 40년이다.

HDC현산 관계자는 “지역 일대의 교통 혼잡 해소는 물론 물류비용을 절감을 통한 경제 활성화에도 이바지하도록 최선의 노력을 기울이겠다”며 “폭넓은 토목사업 경험을 바탕으로 기반시설 분야에서 다양한 민간투자사업을 확대할 것”이라고 말했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr