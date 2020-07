레노버, 게이밍 PC '리전' 노트북·데스크탑 등 국내 출시

리전 5세대 노트북 6종·데스크탑 3종·모니터 등으로 구성

노트북에 인텔 코어 H시리즈·엔비디아 최신 그래픽카드 탑재

[아시아경제 한진주 기자] 한국레노버가 게임에 특화된 고성능 노트북과 데스크탑, 모니터와 주변기기를 출시하며 국내 게이밍 PC 시장 공략에 나선다.

14일 한국레노버는 온라인 기자간담회를 통해 게이밍 노트북, 데스크탑, 모니터 등 ‘리전(Legion)’ 5세대 라인업을 국내 공개했다. 리전은 '게이머 퍼스트'를 지향하며 레노버가 선보이는 제품 중 압도적인 성능을 갖춘 라인이다.

한국레노버는 노트북 6종(리전 5Pi, 리전 5i·5, 리전 7i, 아이디어패드 게이밍 3 등)과 데스크탑 3종(리전 T5i, 아이디어센터 게이밍 5 등)을 비롯해 모니터, 게임 기어(마우스, 키보드, 헤드셋)을 선보였다.

리전 노트북은 엔트리급 '아이디어패드 게이밍 3i'부터 고성능 제품 '7i까지 다양한 라인업으로 구성된다. 최신 10세대 인텔 코어 H 시리즈, AMD 라이젠 4000 시리즈 모바일 프로세서를 탑재했다. 엔비디아의 최신 그래픽 카드를 내장해 게임은 물론 사진, 영상, 그래픽 작업에도 적합하다.

리전 5Pi는 최고의 게이밍 성능, 차별화된 발열 시스템과 콤팩트한 디자인을 겸비한 리전 5세대 대표 모델이다. 10세대 인텔 코어 i7 H 시리즈 모바일 프로세서, 엔비디아 지포스 RTX 2060 GPU를 탑재해 몰입감 넘치는 게임 경험과 빠른 업무처리 속도를 제공한다. 리전 7i는 하드코어 게임 유저를 위해 최대 10세대 인텔 코어 i9 H 시리즈 모바일 프로세서와 엔비디아 지포스 RTX 2080 SUPER MAX-Q GPU를 장착했다.

집에서 게임을 즐기는 이용자들을 위한 고성능 데스크탑도 선보였다. 파란색 LED 조명과 옵션으로 제공되는 RGB 내부 조명, 투명한 옆면 패널을 이용해 개성 넘치는 PC를 꾸밀 수 있다. 이밖에 생생한 화질과 높은 주사율을 갖춘 리전 게이밍 모니터 2종과 반응속도를 높인 리전 M600 무선 게이밍 마우스, 리전 KM300 RGB 콤보 키보드와 마우스, 리전 H500 게이밍 헤드셋 등도 출시했다.

한국레노버는 리전 5세대 라인업 출시를 기념해 14일부터 31일까지 한국레노버 공식 사이트에서 이벤트를 진행한다. 행사 기간 동안 리전 5 세대 제품을 구매하는 모든 고객에게 12% 할인 혜택과 함께 레콘(Recon) 게이밍 백팩을 무료로 증정한다.

김윤호 한국레노버 대표는 “리전 5세대는 최신 e스포츠 및 게임 업계 트렌드와 수 천명의 유저 피드백을 제품에 반영한 최상급 게임 라인업”이라며 “레노버는 전 세계를 선도하는 스마트 기술, 하드코어부터 엔트리급에 이르는 폭 넓은 제품으로 한국 게이머의 다양한 니즈를 만족시키고 국내 게이밍 PC 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

