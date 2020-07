[아시아경제 오주연 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 20,700 전일대비 100 등락률 -0.48% 거래량 368,037 전일가 20,800 2020.07.14 15:19 장중(20분지연) close 은 서창-김포 고속도로 민간투자사업의 우선협상대상자로 선정됐다고 14일 공시했다. 공사비는 약 1636억원 규모다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr