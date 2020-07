경남대표도서관, '신화에서 나를 찾는' 인문독서아카데미 개최

그리스 신화 속 인물과 사건을 통해 배우는 소통과 공생의 지혜

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남대표도서관은 15일~25일까지 ‘제1차 인문독서아카데미’를 도서관 본관 대강당에서 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 인문독서아카데미는 ‘인문학으로 배우는 소통과 공생의 지혜’라는 주제로 신화와 문학, 영화, 철학 등 총 4차에 걸쳐 진행된다.

첫 번째 주제인 ‘신화’는 그리스 신화 속 다양한 인물과 갈등 상황을 살펴보고 그 인물과 사건을 통해 인문학적 통찰을 경험하는 시간이다.

강좌 내용은 ▲프로크루스테스의 침대와 역지사지 ▲나르키소스와 왕자 그리고 공주병 ▲파에톤의 독립은 누가 선언해주는가 ▲아라크네의 질투와 용기다.

초빙강사는 민도식 교육네트워크 시선 대표다. 그의 저서로는 ‘나를 확 바꾸는 실천독서법’, ‘배움력’ 등이다.

수강을 희망하는 도민은 도서관 홈페이지 또는 방문 통해 가능하며, 당일 현장에서도 신청할 수 있다.

도서관 관계자는 “이번 1차 인문독서아카데미가 우리 삶과 개인을 성찰하는 계기를 제공함으로써 코로나19로 지친 도민에게 즐겁고 유익한 시간을 보낼 것”이라고 밝혔다.

