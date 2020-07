코스피, 기관·외인 순매도에 오후에도 약세 지속

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 오후 장에서도 약세를 이어가고 있다.

14일 하락 출발한 코스피는 오전 장 약보합을 보이다 오후 들어 하락 폭을 다소 확대하는 모습이다. 오후 1시50분 현재 전 거래일 대비 13.57포인트(0.62%) 내린 2172.49를 기록 중이다.

거래 주체별로는 기관과 외국인 투자가가 각각 4292억원, 587억원 순매도하며 지수 하락을 주도하고 있다. 반면 개인 투자자는 4893억원 순매수하고 있다.

시가총액 상위종목 대부분이 하락하고 있는 가운데 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,339,000 전일대비 39,000 등락률 +3.00% 거래량 31,248 전일가 1,300,000 2020.07.14 13:52 장중(20분지연) close , SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 3,500 등락률 +1.62% 거래량 307,053 전일가 215,500 2020.07.14 13:52 장중(20분지연) close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 736,000 전일대비 6,000 등락률 +0.82% 거래량 145,422 전일가 730,000 2020.07.14 13:52 장중(20분지연) close 등만 소폭 오름세를 보이고 있다.

같은 시간 코스닥 지수도 약보합을 유지하며 전 거래일 대비 2.84포인트(0.36%) 내린 778.35를 기록하고 있다. 코스닥시장 역시 기관과 외국인 투자가가 각각 368억원, 672억원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 개인 투자자는 1185억원 순매수하고 있다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr