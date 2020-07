"엔터테인먼트 산업 패러다임 변화 이끌겠다"

김성수 카카오M 대표, 콘텐츠 비즈니스 본격화 선언

"콘텐츠 중심으로 새로운 IP 기획·발굴…사업 영역 확장해 부가가치 창출"

글로벌 오리지널 콘텐츠 제작에 3년간 3000억원 투자

"타이틀 240개 이상 제작 목표…2023년 강력한 스튜디오 자리매김"

콘텐츠 비즈니스 기반을 다져온 카카오M이 도약을 선언했다. ‘콘텐츠로 만드는 더 나은 세상’이라는 비전을 내걸고 세 가지 사업 방향을 공개했다.

김성수 카카오M 대표는 14일 오전 서울 한남동 블루스퀘어에서 열린 미디어데이에서 “콘텐츠 비즈니스의 진화와 혁신을 주도해 엔터테인먼트 산업의 패러다임 변화를 이끌겠다”고 밝혔다. “새로운 콘텐츠와 IP에 대한 투자를 활성화하는 등 엔터테인먼트 산업 전반에 선한 영향력을 미치겠다”고 했다.

그는 변화의 원동력으로 완성형 콘텐츠 비즈니스 모델을 제시했다. “콘텐츠를 중심으로 새로운 IP를 기획 및 발굴하고, 이를 다양한 사업 영역으로 확장해 안정적인 부가가치를 창출하겠다”며 “IP와 콘텐츠, 사업의 새로운 결합 등 혁신적 시도를 통해 사업구조를 더욱 정교하게 구축하겠다”고 말했다.

카카오M은 이 같은 도전을 위해 톱 탤런트(Top Talent)와 끈끈한 협력에 상당한 공을 기울여왔다. 톱 탤런트란 경쟁력 있는 배우와 가수는 물론 작가, 감독, 작곡가, 비즈니스 리더 등을 통칭하는 말이다. 카카오M에 인수된 음악 레이블로는 플레이엠엔터테인먼트·크래커엔터테인먼트·스타쉽 엔터테인먼트·플렉스엠, 배우 매니지먼트로는 BH엔터테인먼트·매니지먼트숲·어썸이엔티·제이와이드컴퍼니·킹콩by스타쉽 등이 있다. 드라마 제작사 로고스필름·메가몬스터·글앤그림미디어와 영화 제작사 월광·사나이픽쳐스 등도 카카오M 소속이다.

이를 바탕으로 추구하는 사업은 크게 세 가지. 탤런트 IP 매니지먼트 사업 고도화와 글로벌 오리지널 콘텐츠 사업 강화, 콘텐츠·IP를 연계한 디지털·마케팅·커머스 사업 확대다.

탤런트 IP 매니지먼트 사업 고도화에는 아티스트 역량 개발과 콘텐츠 기획·제작·유통·마케팅·네트워크 지원, 사업간 시너지 창출 모색 등이 따른다. 배우나 가수가 직접 콘텐츠를 유통하는 개인 디지털 채널을 개설하고 이를 디지털로 확장하는 CMM(Celeb-owned Media Management) 사업도 전개한다. 김 대표는 “팬들과 소통을 강화하는 한편 자기 라이프스타일, 스토리, 캐릭터를 활용해 차별화된 브랜드를 확보할 수 있다”며 “이를 바탕으로 배우나 가수가 자기 브랜드를 만드는 셀럽 커머스 사업으로 확장할 계획”이라고 했다.

글로벌 오리지널 콘텐츠 제작에는 3년간 3000억원을 투자한다. 김 대표는 “타이틀 240개 이상 제작이 목표”라며 “2023년에 연간 4000억원 규모의 콘텐츠를 제작하는 강력한 스튜디오로 자리매김하겠다”고 공언했다. 카카오M은 이를 위해 드라마 ‘로맨스는 별책부록’ 정현정 작가·‘낭만닥터 김사부’ 강은경 작가·‘열혈사제’ 박재범 작가 등 크리에이터 약 스무 명과 함께 작품을 만들고, 다양한 자체 스토리 IP를 기획 및 개발해 모바일·TV·스크린을 넘나드는 새로운 포맷으로 제작한다.

김 대표는 “평균적으로 매일 약 70분 분량의 새로운 오리지널 디지털 콘텐츠를 만날 수 있을 것”이라며 “모바일에서도 볼 수 있는 콘텐츠가 아닌 모바일로 보기 때문에 더 재미있는 최적화된 콘텐츠를 보이겠다”고 했다. 이어 “예능프로그램 ‘황금어장’ 오윤환 제작총괄을 비롯해 ‘진짜 사나이’ 김민종 PD, ‘마이 리틀 텔레비전’ 박진경·권해봄 PD 등이 기발한 아이디어와 참신한 기획으로 차별화된 재미를 전할 것으로 기대한다”고 했다.

