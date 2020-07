진중권 "심상정 사과, 어이가 없다…진보정치 세대교체 필요"

진 전 교수 "심 대표, 민주당 2중대 하다가 팽당했을 때 이미 판단력 한계"



[아시아경제 김슬기 인턴기자] 고(故) 박원순 전 서울시장의 성 비위를 폭로한 여성을 지지하겠다고 밝힌 류호정, 장혜영 정의당 의원 발언에 14일 심상정 대표가 사과한 가운데, 진중권 전 동양대 교수가 "어이가 없다"고 지적했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이분에 대해 가졌던 마지막 신뢰의 한 자락을 내다 버린다"라며 이같이 말했다.

진 전 교수는 "민주당 2중대 하다가 팽당했을 때 이미 정치적 판단력에 한계를 드러냈다. 그 일이 있은 지 얼마나 됐다고 똑같은 오류를 반복한다"라며 "진보정치에 세대교체가 필요하다. 젊은이들의 감각을 믿고 그들에게 당의 주도권을 넘기는 게 좋겠다"라고 지적했다.

앞서 이날 오전 열린 정의당 의원총회에서 심 대표는 "(류호정, 장혜영) 두 의원의 메시지가 유족분들과 시민의 추모 감정에 상처 드렸다면 대표로서 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.

그러면서 "장례 기간에 추모의 뜻을 피력하는 것과 피해 호소인에 대한 연대 의사를 밝히는 일이 서로 대립하지 않는다는 게 저와 정의당의 입장이었다"라며 "정의당은 늘 사회변화를 앞장서온 당인 만큼 당 내부의 격렬한 토론 역시 정의당이 단단해지고 성숙해지는 과정이라 생각한다"고 말했다.

한편 지난 10일 류 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "저는 (박 시장을) 조문하지 않을 생각입니다."라고 말하며 피해 호소인을 지지한 바 있다.

또 같은 날 장 의원 역시 자신의 페이스북을 통해 "차마 아무 일도 없었다는 듯이 애도할 수 없다. 전례없이 행해져야 하는 것은 서울특별시장이 아니라 고위공직자들이 저지르는 위계에 의한 성폭력에 대한 철저한 진상파악이다."라며 피해 호소인을 위로했다.

