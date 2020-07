[클릭 e종목]"한샘, 2분기 실적 서프라이즈...목표주가 18%↑"

[아시아경제 박지환 기자] 하나금융투자는 14일 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 112,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 111,000 2020.07.14 07:47 장시작전(20분지연) close 에 대해 2분기 실적은 시장 기대치를 상회한 서프라이즈를 기록했다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 13만원에서 15만3000원으로 17.7% 상향 조정했다.

채상욱 하나금융투자 연구원은 "한샘의 2분기 잠정실적은 연결기준 매출액 5172억원으로 전년비 26% 증가, 영업이익은 230억원으로 전년비 172% 증가했다"고 분석했다. 채널별 고른 성장이 2분기에 본격화되면서 온라인이 1분기에는 전년비 5.4% 성장에서 2분기 35%으로, 리하우스도 1분기 29.7%에서 29%를 유지하며 높은 성장속도를 나타냈다고 밝혔다.

한샘은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 집콕 시간이 증가하면서 가구소비가 증가하는 흐름에 수혜 종목으로 분류된다.

채상욱 연구원은 "한샘은 정부의 재건축 규제 강화 수혜도 볼 수 있다"며 "과거 재건축 규제가 심했던 시기, 한샘 부엌과 IK(현재의 리하우스)부문의 높은 성장세가 돋보였던 것이 이를 반증한다"고 설명했다.

그는 "최근 7.10 부동산 정책에서도 재건축 규제완화 흐름은 없었다"며 "앞으로 노후주택 증가는 리폼시장 확대로 이어져 인테리어시장 대장주인 한샘의 실적 성장으로 이어질 것으로 보인다"고 덧붙였다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr