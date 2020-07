영천시, 무인민원발급기 활용 … '비대면 서비스' 강화

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 경상북도 영천시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산 예방 및 공공기관 이용 불안감 감소를 위해 무인민원발급기 활용을 적극적으로 홍보하고 있다고 14일 밝혔다.

시는 코로나19로 비대면 무인민원발급기 사용이 전년 대비 약 3배 이상 증가했다고 말했다.

이는 사회적 거리 두기 실천과 공적 마스크 대리 구매, 재난지원금·소상공인 지원 사업 신청 등에 필요한 증명서 발급 증가에 따른 것으로 본다.

시는 시청, 금호읍, 동부동, 세무서, 영천역 등 9개소 10대의 무인민원발급기를 운영하고 있다.

주민등록 등·초본, 가족관계증명서, 토지대장, 농지원부, 국세증명, 교육제증명 등 총 86종의 민원서류들은 관공서에 직접 방문하는 것보다 50% 저렴한 가격으로 발급할 수 있다.

특히 시청 옥외 부스는 24시간 연중무휴로 운영하고 있어 시민들이 더욱 편리하게 이용할 수 있다.

최기문 영천시장은 “코로나19 사태 이후 민원행정 서비스가 점차 비대면 시스템으로 변화할 것으로 본다”며 “앞으로도 무인민원발급기를 적재적소에 배치하는 방법 등을 통해 비대면 행정서비스를 확산해 시민의 안전을 보장하겠다”고 전했다.

