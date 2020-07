중랑구, 아이들 건강 챙기는 '동병하치 프로그램' 진행

오는 8월21일까지 드림스타트 아동 20명 대상 동병하치 프로그램 진행

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 오는 8월21일까지 한방의료서비스 ‘동병하치(冬病夏治) 프로그램’을 진행한다.

대상은 만 3~5세 드림스타트 아동 20명이다.

추운 겨울에 쉽게 발병하는 감기, 비염, 천식 등 질환을 한의학적 치료법을 이용해 여름에 다스린다는 ‘동병하치(冬病夏治)’의 뜻처럼 7·8월 여름기운이 왕성한 시기에 프로그램을 진행해 아이들의 겨울철 질환을 다스리기 위해 마련됐다.

이번 프로그램은 보건복지부 산하 드림스타트 중앙지원단과 중랑 함소아한의원(원장 손병국)의 업무협약으로 지난 2015년부터 진행해오고 있다.

진료는 오는 8월21일까지 예약제로 운영 되며 건강이 취약하거나 호흡기 질환을 앓고 있는 드림스타트 아동 진맥에 따른 진료 및 삼복첩·생기차가 후원된다.

특히 중랑 함소아한의원은 매년 드림스타트 아동들을 위한 함소아제약 영양제·비타민을 후원하는 등 지역사회 나눔 활동에 꾸준히 앞장서고 있다.

류경기 중랑구청장은 “이번 프로그램을 통해 지역 내 아이들이 호흡기 질환 예방 뿐 아니라 면역력을 증강시켜 건강한 어른으로 성장을 하는 데에 많은 도움이 되길 바란다”며 “더불어 사는 지역사회 분위기 조성에 앞장서고 있는 중랑 함소아의원에도 감사드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr