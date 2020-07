[아시아경제 송승윤 기자] 정세균 국무총리가 12일 고(故) 백선엽 장군의 안장 문제에 대해 "정부는 육군장(葬)으로 (고인을) 대전현충원에 잘 모실 계획을 갖고 있다"고 밝혔다.

정 총리는 이날 오후 4시 45분께 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 백 장군의 빈소를 찾아 약 15분간 조문했다. 정 총리는 이후 기자들과 만나 "고인은 6·25전쟁에서 큰 공훈을 세웠다"며 "육군장으로 대전현충원에 잘 모실 계획”이라고 설명했다.

정 총리는 이어 일각에서 고인을 서울현충원에 안장해야한다는 의견이 나오는 것에 대한 입장을 묻자 말 없이 빈소를 빠져나갔다.

백 장군은 서울현충원 장군 묘역이 지난 1996년 만장됨에 따라 장례 후 대전현충원 장군 묘역에 안장될 예정이다.

