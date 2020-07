광주시, 고시학원 밀집지역 특별점검 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 동구청·교육지원청·광주경찰청과 함께 지난 11일부터 이틀간 고시학원 밀집지역 등 학원을 중심으로 특별점검을 실시했다고 12일 밝혔다.

이번 합동점검은 시·구·교육청·경찰청 관계자 60여 명이 참여해 10개 조를 구성, 최근 확진자가 확산되고 있는 광주고시학원 주변 고시학원 밀집지역을 살펴보는 방식으로 진행됐다.

특히 158곳을 점검완료하고 방역준수 위반 학원에 대해서는 현장에서 즉시 시정조치했다.

광주시는 지역 내 확진자가 급속하게 확산됨에 따라 지난 5일 관내 모든 학원을 고위험시설로 추가 지정하고 15일까지 집합제한 행정명령을 내렸으며, 불가피하게 학원을 운영할 시 전자출입명부, 작성, 마스크 착용, 최소 1m 이상 간격유지 등 방역수칙을 철저히 준수하도록 했다.

또 광주시는 시교육청과 함께 광역 및 기초 학원방역 대응반을 구성해 학원 방역 지도·점검 및 현황관리 공유 등 학원방역 협조체계를 구축했다.

강영숙 시 여성가족국장은 “코로나19 확산 방지를 위해 고위험시설로 지정된 모든 학원에 대한 방역수칙이 더욱 철저히 준수될 수 있도록 교육청 등 유관기관과 지속적으로 지도점검을 실시하겠다”고 말했다.

한편 광주시는 코로나19 장기화에 따라 운영이 어려운 지역 학원 4744곳에 손소독제 및 소독 물티슈 구입예산을 긴급지원할 계획이다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr