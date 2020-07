속보[아시아경제 허미담 기자] 11일(현지시간) 러시아 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유입·확산방지 대책본부는 코로나19 확진자 수가 전날보다 6611명 늘어난 72만547명으로 집계됐다고 밝혔다.

하루 기준 신규 확진자 수는 지난달 26일부터 이날까지 16일간 6000명대를 기록 중이다.

누적 사망자 수는 전날보다 188명 증가한 1만1205명으로 파악됐다.

