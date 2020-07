[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 11일 고(故) 박원순 서울시장의 분향소를 서울광장에 설치하고 오는 13일까지 운영한다고 밝혔다.

일반 시민들의 분향은 이날 11시부터 시작됐으며, 주말 중 오전 8시부터 오후 10시까지 운영될 예정이다.

분향소는 고인과 유족의 의견을 반영해 검소하게 마련됐다고 시는 설명했다. 분향소 제단은 가로 9m, 세로 3m 크기에 꽃 9500송이로 장식됐으며, 화환과 조기는 따로 받지 않는다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 분향객은 직원의 안내에 따라 충분한 이격 거리를 두고 발열체크와 손 소독 을 한 후 분향소 입장이 가능하며, 마스크를 착용하지 않은 분향객은 입장이 제한된다.

또 시민의 안전과 질서 유지가 필요함에 따라 분향소 주변에는 경찰인력과 공공안전관이 배치됐다.

