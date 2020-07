하태경 "박지원, 독재자 찬양 전문가…국정원장 자격 있냐"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 하태경 미래통합당 의원이 9일 국회 인사청문회를 앞둔 박지원 국가정보원장 후보자를 겨냥해 "독재자 찬양 전문가가 민주주의 수호하는 국정원장 자격이 있냐"고 강하게 비난했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "전두환과 김정은 찬양한 박지원, 박 내정자는 1980년대 초 재미한인회장 시절 전두환의 대통령 당선을 축하하고 환영 행사 조직했다"면서 이같이 말했다.

그는 "또 1982년 KBS와 인터뷰에서 '한국에는 전두환 대통령 같은 지도자가 필요하며, 12·12와 5·18은 영웅적 결단이었다'고 했다"면서 "이런 찬양의 대가로 전두환 정권으로부터 국민훈장 동백장까지 받았다"고 지적했다.

그러면서 "(박 내정자가) 2013년 JTBC 인터뷰에서 삼촌인 장성택을 잔인하게 숙청한 김정은에 대해 '수많은 군중 앞에서 눈 하나 깜빡이지 않는 모습이 늠름하다'며 찬양했다"라며 "심지어 북한은 박 내정자의 2000년 평양 방문에 대해서 '입에 올리기 민망할 정도로 노죽(노골적으로 아부하는 일)을 부리는 연극쟁이'라고 조롱하기까지 했다"고 설명했다.

이어 "당시 평양에서 무슨 말을 했길래 북한으로부터 이런 소리를 듣는 것인지 박 내정자는 낱낱이 공개해야 한다"면서 "국정원장은 대한민국의 민주주의를 수호하는 최선봉장이다. 독재자에 대한 찬양이 국정원장의 자격 기준이 되어서는 안 된다"고 덧붙였다.

앞서 8일 문재인 대통령은 박 후보자에 대한 인사청문요청안을 승인했다.



한편 통합당은 박 후보자의 인사청문회를 앞두고 청문자문단을 발족할 예정이다. 청문자문단장은 4·15 총선에서 통합당 서울 송파병 후보로 출마했다가 낙선한 김근식 경남대 교수가 맡았다.

자문단에는 하태경·조수진 의원, 신범철 한국국가전략연구원 외교안보센터장, 이수희·김재식 변호사, 박용찬 전 MBC 앵커, 김철근 통합당 서울 강서병 당협위원장 등이 이름을 올렸다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr