신현준 "갑질 폭로에 큰 충격…격식 없이 지낸 동갑내기 친구였다"(전문)

[아시아경제 김가연 기자] 배우 신현준(51) 씨의 전 매니저 김 모 대표가 "신 씨로부터 13년간 갑질에 시달렸다"고 주장한 가운데, 신 씨는 공식 입장을 내고 "큰 충격을 받았다"며 심경을 밝혔다.

신 씨는 9일 소속사를 통해 "나 역시 서운하거나 힘든 점이 많지만, 자세히 밝히지는 않겠다"며 "풀지 못한 응어리나 불만이 있었다면 직접 만나서 대화를 가질 수 있었는데 아쉽다"고 입장을 전했다.

그는 "김 대표는 매니저이기 전에 스무 살 때부터 알고 지낸 동갑내기 친구였다. 얼마나 격식 없이 지냈겠느냐"며 "'이 자식아' 같은 호칭은 허물없이 자연스러웠고 그 친구도 역시 그렇게 대했다"고 설명했다.

이어 "또 친구 사이라 서로의 어머니께도 자주 인사드렸고, 김 대표 가족 중 아픈 분을 위해 개별적 도움을 주기도 했다"면서 김 대표가 신 씨의 매니저 일을 그만둔 지 6~7년이 지났으며 그 후 연락이 두절됐다고 덧붙였다.

앞서 김 대표는 이날 스포츠투데이와의 인터뷰를 통해 신 씨의 매니저로 일하면서 부당대우를 받았다고 주장했다.

보도에 따르면 김 대표는 신 씨의 매니저로 근무했던 당시 적정 수준의 월급을 받지 못했으며, 신 씨의 가족으로부터 갑질 피해를 보았다고 호소했다.

또 김 대표는 신 씨가 "무능병 있냐", "문둥이" 등의 폭언을 일삼았다고 주장하면서, 과거 신 씨와 나눈 문자명세 일부를 공개했다.

다음은 신현준 측 공식 입장 전문

신현준은 "큰 충격을 받았습니다." 수년간 함께 한두 사람 간에 갈등이 왜 없고, 서운한 점이 왜 없었겠습니까. 하지만 두 사람 중 한쪽이, 그 모든 세월의 이야기 중 일부분을 '폭로'라는 이름으로 나열한다면 또 다른 의미의 폭력이 될 수 있음을 알아주셨으면 합니다.

신현준 배우는 "13년간 나와 일하며 나 역시 서운하거나 힘든 점이 많았지만 '반박'이라는 이름으로 어떤 사건이나 문제가 있었는지는 밝히지 않겠습니다. "라고 합니다. "풀지 못한 응어리나 불만이 있었다면 직접 만나서 대화를 가질 수 있었는데, 아쉽습니다."

"(김)XX이는 매니저이기 전에, 스무 살 때부터 알고 지낸 동갑내기 친구였습니다. 남자친구들 간에 얼마나 격식 없이 지냈겠습니까. '이 자식아' 같은 호칭은 허물없이 자연스러웠고, 그 친구도 역시 그렇게 대했습니다."

또한 '신현준 어머니의 심부름이나 요구도 들어줬다'는 김XX 대표의 주장에 대해서는 "그와 저는 친구 사이이기 때문에, 서로의 어머니께도 자주 인사드리는 사이였습니다. 그리고 (김)XX의 가족 중 몸이 아픈 분을 위해 개별적인 도움을 주기도 했습니다. 단순히 배우-매니저 관계 이상으로 개인 가족에게도 도움을 주고받은 사이였습니다.

(김)XX이란 사람은 신현준의 매니저 일을 그만둔 지 벌써 6~7년이나 지났습니다. " XX와는 1990년부터 13년간 일하며 여러 차례 헤어졌다가, 다시 일하곤 하였습니다. 그만둔 후 그 사람이 전화번호가 바꾸어서 신현준 배우도 연락하지 못해서 그의 번호를 수소문하기도 했습니다.

다른 기사에 매니저가 20여 명이라고 하는데, 이는 사실과 다릅니다. 현재 같이 생활하는 코디, 메이크업, 등 스텝들은 모두 10년 이상 변함없이 관계를 맺어오고 있는 소중한 동료입니다.

끝으로 이런 상황에 대하여 많은 분께 심려를 끼쳐 송구스럽습니다. 앞으로 더욱 성실하게 임하겠습니다.

