[아시아경제 정동훈 기자] 박원순 서울시장이 실종됐다는 신고가 접수돼 경찰이 소재 파악에 나섰다.

경찰에 따르면 박 시장의 딸은 이날 오후 5시17분께 '아버지가 4~5시간 전에 유언 같은 말을 남기고 집을 나갔는데 전화기가 꺼져 있다'고 112에 신고했다.

경찰은 경력 2개 중대와 드론, 경찰견 등을 투입해 박 시장의 소재를 추적 중이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr