외교부, 중남미 진출 韓기업과 코로나19 대응방안 논의…현대건설·포스코건설 등 참석

[아시아경제 임철영 기자] 외교부가 9일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산이 지속되고 있는 가운데 중남미 지역에 진출한 한국 기업 관계자들을 초청해 간담회를 갖고 대응방안을 논의했다.

이번 간담회는 외교부 주재로 국토교통부, 대한무역진흥공사(KOTRA), 해외건설협회 등 관계기관들과 코로나19 사태로 인해 상대적으로 피해가 클 것으로 예상되는 중견기업들이 참석했다. 참석 기업은 세아상역(의류제조?판매), 도화엔지니어링(건설?토목?감리), 청해엔지니어링(건설?토목?감리), 윤창기공(기계설비?가스시설 설치), 일진전기(변압기?차단기?초고압전선 제조), 태웅로직스(물류), 현대건설(종합건설), 포스코건설(종합건설) 등이다.

간담회 참석기업들은 중남미 각국의 국경폐쇄 및 국가비상사태가 지속됨에 따라 입국금지 및 기술인력 이동 제한, 사업 수주 차질, 조업중단 및 주문 취소로 인한 매출 감소 등 최근 코로나19 상황 하에서 겪는 어려움을 설명했다. 또한 방역장비와 병실 부족 등으로 인해 작업현장 및 공장에서 근무하는 근로자들의 건강과 안전에 대한 우려를 표명했다.

이에 정부는 진출기업들의 어려움을 청취하고 현지 우리공관과 기업 간 상시 소통체계 강화, 기업 활동 애로사항 해소를 위한 주재국 관계당국과의 협력 지원, 근로자들의 건강과 안전 대책 등 관련 지원 방안에 대해 협의했다.

외교부 당국자는 "중남미 지역의 코로나19 확산 상황을 예의주시하면서 이번 간담회에서 논의된 사항들에 대해 세심하게 검토하고 중남미 진출 우리기업, 관계기관 및 재외공관간 상시적 소통 협력 체계를 강화하면서 기업 지원 활동을 지속해 나갈 예정"이라면서 "칠레, 아르헨티나, 과테말라 등에서 우리 공관은 우리 기업인들의 예외적 입국을 지원했으며, 다른 국가들에서도 기업인 애로사항 해소를 위해 주재국 정부와 협의 채널을 구축하고 있다"고 설명했다.

