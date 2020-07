이재갑 고용노동부 장관이 9일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '대산산단 주요기업 최고경영자 화학사고예방 간담회'에 참석해 모두발언 하고 있다. 이날 간담회에는 민병삼 KCC 사장, 임병연 롯데케미컬 대표이사, 권혁웅 한화토탈 대표이사, 강달호 현대오일뱅크 대표이사, 신학철 LG화학 대표이사, 장희구 코오롱인더스트리 대표이사 등이 참석했다./강진형 기자aymsdream@

