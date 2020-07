[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원중부경찰서는 장기 투숙하는 여관의 화장실 변기에 불을 지른 혐의로 A(47) 씨를 붙잡았다고 9일 밝혔다.

A 씨는 전날 오후 6시께 창원시 성산구 중앙동 한 여관에서 고기를 구워 먹겠다며 화장실 변기에 종이와 맥주캔 등을 넣고 라이터로 불을 지른 혐의를 받는다.

다행히 불은 번지지 않고 변기 일부를 그을린 뒤 저절로 꺼졌다.

여관 주인의 신고를 받고 출동한 경찰은 여관 인근을 배회하는 A 씨를 붙잡았다.

A 씨는 정신질환이 있어 창원시 관리 대상이지만, 처방받은 약을 먹지 않고 있었던 것으로 확인됐다.

A 씨는 도내 한 병원에 응급입원해 치료를 받고 있다.

경찰은 A 씨의 상태가 호전되는 대로 방화 고의성 등을 조사해 사법처리 여부를 검토할 예정이다.

